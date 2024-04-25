Умер вокалист группы The Moody Blues Майк Пиндер | 360°

Культура 25 апреля 2024, 17:42 Умер вокалист группы The Moody Blues Майк Пиндер Основатель и вокалист группы The Moody Blues Майк Пиндер умер в 82 года Freepik

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На 83-м году жизни скончался основатель, клавишник и вокалист группы The Moody Blues Майк Пиндер. О его смерти сообщил портал Loudersound со ссылкой на семью и коллегу Джона Лоджа.

Музыкант скончался в среду, 24 апреля, в своем доме в Северной Калифорнии в окружении семьи. Точная причина смерти не называется.

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«Майкл прожил свою жизнь с детским удивлением, идя по пути глубокого самосозерцания, в котором соединились разум и сердце», — цитирует издание заявление семьи.

Майкл Пиндер родился 27 декабря 1941 года. Он играл в The Moody Blues с момента основания в 1964 году и покинул группу после записи девятого альбома Octave. С 1976 по 1996 год музыкант записал несколько сольных пластинок.

Пиндер был последним живым основателем группы. Гитариста Денни Лейна не стало в конце 2023 года, барабанщик Грэм Эдж скончался в 2021-м, вокалист и флейтист Рэй Томас умер в 2018 году, а басист Клинт Уорвик ушел из жизни в 2004-м.