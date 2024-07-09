Умер сыгравший в «Глухаре» актер Ежи Штур

Польский актер из сериалов «Киллер» и «Глухарь» Ежи Штур умер в 77 лет

Artur Widak/ZUMAPRESS.com
Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польский актер театра, кино и телевидения Ежи Штур скончался на 78-м году жизни. О смерти артиста сообщил портал Onet со ссылкой на его сына Мацея.

По его словам, отец еще в 2011 году боролся с раком гортани и сумел победить болезнь. В 2023-м актер перенес еще одну операцию из-за онкологического заболевания. Кроме того, у него случились инсульт и сердечный приступ.

Ежи Оскар Штур родился 18 апреля 1947 года в Кракове. Он окончил Краковское Государственное высшее театральное училище и до 1991 года служил в Старом театре родного города.

За плечами Штура работы в более чем 60 киноработах. Зрители могли запомнить его по роли американского киллера Поллака в советско-польской комедии «Дежа вю» 1989 года. Кроме того, актер снялся в таких проектах, как «Сексмиссия», «Киллер» и «Глухарь». Также его голосом говорит Осел в польской озвучке мультфильма «Шрек».

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