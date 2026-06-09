Умер создатель фри-фанка Джеймс Алмер

Скончался американский музыкант Джеймс Алмер, считающийся ключевой фигурой авангардного джаза и блюза, а также пионером стиля фри-фанк. Об этом сообщила радиостанция NPR .

Музыкант умер в Нью-Йорке 3 июня на 87-м году жизни. Последние дни он провел в центре реабилитации и ухода за больными Верхнего Ист-Сайда.

Основой творчества музыканта стало смешение противоположных музыкальных понятий. В публикации NPR отметили, что он разделял «чувство храброй опасности» с гитаристом Джими Хендриксом, но оставался более смелым в создании тональности своих композиций во время выступлений.

Выпущенные Алмером в 1970-1980-х годах альбомы стали классикой направления, в котором соединились энергетика и грув фанка и свободная импровизация авангардного джаза.

Музыкант сотрудничал с Майлзом Дэвисом, Джеком Брюсом, Биллом Ласвеллом и группой Material. Благодаря необычной манере игры и «рычащему» звуку электрогитары артист оказал серьезное влияние как на джаз, так и на альтернативный рок и экспериментальную музыку.