Умер советский режиссер Олег Фиалко

Советский режиссер Олег Фиалко умер в 78 лет

Кадр из фильма «Мелодия для шарманки» (2009)/kino-teatr.ru
Фото: Кадр из фильма «Мелодия для шарманки» (2009)/kino-teatr.ru

На 79-м году жизни умер советский режиссер Олег Фиалко. Об этом сообщил бывший глава Национального союза кинематографистов Украины Сергей Тримбач на своей странице в социальной сети Facebook*.

«Сверхпечальная новость — ушел из жизни кинорежиссер Олег Фиалко (1946-2024). Месяц назад ему исполнилось 78 лет. Он болел, долго и тяжело. Оказался на чужбине, где нашлись добрые люди — и помогли. Но болячки все же взяли верх», — написал он.

Олег Фиалко родился 28 июня 1946 года в городе Дружковка Донецкой области. Он окончил машиностроительный техникум, а затем киноведческий и режиссерский факультеты Киевского государственного театрального института имени И. К. Карпенко-Карого.

Фиалко был режиссером Киевской киностудии имени А. Довженко. Он снял такие фильмы, как «Ералашный рейс», «Казанова поневоле», «Садовник», кроме того, был сценаристом в картинах «Имитатор» и «Бич божий», а также сам сыграл в нескольких лентах.

Режиссера признали заслуженным деятелем искусств Украины в 1996 году. В 2021-м ему вручили орден «За заслуги» III степени.

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