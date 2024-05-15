Умер советский режиссер-документалист Равшан Откиров | 360°

Культура 15 мая 2024, 10:38 Умер советский режиссер-документалист Равшан Откиров Советский режиссер-документалист Равшан Откиров умер на 78-м году жизни

Читать 360 в

Советский режиссер-документалист Равшан Откиров умер 9 мая на 78-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.

«Приносим соболезнования родным и близким Равшана Анваровича», — написали его коллеги.

Реклама

Равшан Откиров учился в Ташкентском театрально-художественном институте и окончил его в 1971 году. Его профессиональный путь начался на киностудии «Узбектелефильм», где с 1970 по 1994 год он прошел путь от ассистента режиссера до режиссера.

В его творческом наследии — более 50 документальных работ, среди которых «Сад через сотни лет», «Генерал Сабир Рахимов», «Семург — птица счастья», «Главный день», «Дорогами славы боевой», «Самарканд», а также художественные фильмы, включая «Победитель. Сцены из провинциальной жизни», «Нулевой вариант», «Берлинский экспресс».

С 1994 года Откиров строил карьеру на телевидении. Он работал на телеканалах ОРТ, ТВЦ, РЕН-ТВ и других.