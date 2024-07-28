Умер советский лингвист и специалист по Шолохову Бар-Селла

Литературовед Подосокорский: из жизни в возрасте 77 лет ушел лингвист Бар-Селла

Советский лингвист, израильский литературовед, публицист и журналист Зеев Бар-Селла (урожденный Владимир Петрович Назаров), скончался на 78-м году жизни. Об этом заявил историк культуры Николдай Подосокорский в своем Telegram-канале .

Бар-Селла занимался исследованием проблем авторства произведений писателя Михаила Шолохова, публиковал работы о творчестве Михаила Булгакова, Иосифа Бродского, Ильфа и Петрова, а также о советской фантастике.

Ранее, 1 июля, в возрасте 88 лет из жизни ушел албанский писатель Исмаил Кадаре. Причиной его смерти стал сердечный приступ. В 2005 году Кадаре стал первым лауреатом Международной букеровской премии, которой награждаются лучшие авторы художественной литературы, переведенной на английский язык.

В прошлом году французский лидер Эммануэль Макрон присвоил ему звание Великого офицера ордена Почетного легиона. Книги Кадаре издавались и в России: в русском переводе в свет выходили «Дворец сновидений», «Прощальный подарок зла», «Генерал мертвой армии» и другие произведения.