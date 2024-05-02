Умер советский актер Машраб Кимсанов | 360°

Культура 02 мая 2024, 16:06 Умер советский актер Машраб Кимсанов Советский актер Машраб Кимсанов умер в 69 лет после четырех инсультов Freepik

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Не стало актера кино, театра, заслуженного артиста Узбекистана Машраба Кимсанова. Он скончался на 70-м году жизни, сообщили в Telegram-канале национального Агентства кинематографии.

Кимсана пережил четыре инсульта, после чего ему стало тяжело передвигаться. Последние пару лет актер не вставал с постели.

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Кимсанов долгие годы проработал на киностудии «Узбекфильм». Там он с 1976 по 1979 год ассистировал режиссеру. В 1983 году по окончании актерского факультета ВГИКа стал актером. Спустя три года его зачисли в экспериментальный театр кинорежиссера.

В биографии Кимсанова числится примерно 50 киноработ, включая картины узбекского кинематографа. В 1999 году актеру присвоили звание заслуженного артиста Узбекистана.