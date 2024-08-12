Умер скульптор Вардкес Авакян

Скульптор Вардкес Авакян умер в Челябинске в возрасте 92 лет

На 93-м году жизни скончался скульптор Вардкес Авакян. О его смерти сообщило издание Ura.ru со ссылкой на заместителя губернатора Челябинской области Вадима Евдокимова.

«Авакян скончался в больнице. Дата и место похорон будут озвучены позже. Это очень большая потеря», — сказал чиновник.

Вардкес Авакян родился 14 декабря 1931 года в селе Гемур Нахичеванской АССР. Он окончил Ереванское художественное училище, а с 1956 года жил и работал в Челябинске.

Авакян стал автором около двухсот мраморных скульптур. Созданные им памятники станковые произведения расположены в Челябинске. Самым известным из них является памятник физику Игорю Курчатову.

Авакяну присвоили звание заслуженного, а затем и народного художника России. Также в 2020 году он стал почетным гражданином Челябинска.