Умер скульптор Вардкес Авакян

Скульптор Вардкес Авакян умер в Челябинске в возрасте 92 лет

Фото: Freepik

На 93-м году жизни скончался скульптор Вардкес Авакян. О его смерти сообщило издание Ura.ru со ссылкой на заместителя губернатора Челябинской области Вадима Евдокимова.

«Авакян скончался в больнице. Дата и место похорон будут озвучены позже. Это очень большая потеря», — сказал чиновник.

Вардкес Авакян родился 14 декабря 1931 года в селе Гемур Нахичеванской АССР. Он окончил Ереванское художественное училище, а с 1956 года жил и работал в Челябинске.

Авакян стал автором около двухсот мраморных скульптур. Созданные им памятники станковые произведения расположены в Челябинске. Самым известным из них является памятник физику Игорю Курчатову.

Авакяну присвоили звание заслуженного, а затем и народного художника России. Также в 2020 году он стал почетным гражданином Челябинска.

Ефимов: 14 площадок на юго-востоке Москвы реорганизуют по программе КРТ

Хайнань станет новой Турцией. Сколько стоит отдых на Южно-Китайском море

Мошенников накажут за дипфейки. Технологии стали опасны?

В ОК запустили новую систему приватности публикаций

Мем про альтушек. Кто они такие, что за субкультура и при чем тут «Госуслуги»?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте