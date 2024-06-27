Умер скандальный писатель Ян Кремер

На 85-м году жизни не стало голландского писателя, певца и актера Яна Кремера. О его смерти сообщило издание De Telegraaf .

Писатель скончался утром в среду, 19 июня. Причины смерти не уточняются.

Ян Кремер родился 20 апреля 1940 года в Энсхеде. Он окончил Королевскую художественную академию в Гааге. В 1960-х записал несколько сольных пластинок. В это же время он выпустил гонзо-книги «Я, Ян Кремер» и «Я, Ян Кремер, книга вторая». Их публикация вызвала скандал в Нидерландах из-за ее откровенно сексуального содержания. По словам автора, он писал такие произведения, какие сам бы хотел читать. Кроме того, за плечами артиста около полтора десятка работ в фильмах и телешоу.

Последнее время Кремер работал над новым романом. Пока неясно, будет ли он выпущен.