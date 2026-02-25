Умер руководитель ансамбля «Ариэль» Ростислав Гепп

Руководитель знаменитого вокально-инструментального ансамбля «Ариэль» Ростислав Гепп скончался в Челябинске. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

«Губернатор Алексей Текслер выразил соболезнования родным и близким Ростислава Геппа, известного челябинского музыканта, заслуженного артиста России, скончавшегося на 75-м году жизни», — заявили в правительстве.

Гепп был одним из создателей и бессменным лидером ВИА «Ариэль», по праву считающегося визитной карточкой Южного Урала в культуре. Обретя известность на всю страну, музыкант сохранил преданность родной Челябинской области, трепетно относился к Златоусту, где родился, и практически до самой смерти выступал перед земляками.