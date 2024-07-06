Умер режиссер фильмов о Владимире Высоцком Александр Ковановский

Известный режиссер и сценарист Александр Ковановский ушел из жизни в возрасте 55 лет. Об этом сообщила пресс-служба Государственного Музея Владимира Высоцкого.

«Сегодня ушел из жизни Александр Ковановский, руководитель Творческого объединения „Ракурс“. С юных лет Александр занимался изучением творческого наследия Владимира Высоцкого, в дальнейшем посвятил себя поискам материалов, связанных с творческой деятельностью Владимира Семеновича», — говорится в некрологе.

Документальные фильмы Ковановского сопровождали тематические музейные выставки, причем не только в самом музей, но и на других площадках в разных российских регионах.

В их числе картины «Мне есть, что спеть…», «Владимир Высоцкий. Я не вернулся из боя», «Уйду я в это лето» и «Владимир Высоцкий. Письмо Уоррену Битти», а также работа над сериалом «Все секреты нашего мира».

Коллектив учреждения выразил соболезнования родным и близким режиссера. При этом причина и обстоятельства смерти Ковановского не были названы.