Умер писатель-сатирик Леонид Французов

Писатель-сатирик Леонид Французов, сочинявший сценарии для «Аншлага» и «Голубых огоньков», умер на 88-м году жизни после долгой болезни. Об этом сообщила ТАСС его жена.

По ее словам, у юмориста был рак легкого. Кроме того, после отека мозга у него отнялась правая часть тела, и он не мог ходить.

Французов родился в 1938 году в Москве. Окончил Государственное училище циркового искусства. Долго работал театральным актером, затем из-за болезни родителей вернулся в столицу и стал работать на прожекторном заводе. В 1973 году окончил факультет журналистики МГУ имени Ломоносова и с тех пор писал рассказы и сценарии. Создавал концертные программы для Евгения Петросяна, Михаила Евдокимова, Клары Новиковой и других. Заслуженный артист России.