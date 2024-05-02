Умер писатель Пол Остер | 360°

Культура 02 мая 2024, 18:00 Умер писатель Пол Остер Американский писатель и режиссер Пол Остер умер в возрасте 77 лет Ray Tang / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

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На 78-м году жизни умер американский писатель, автор «Нью-Йоркской трилогии», Пол Остер. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на его жену Сири Хустведт.

По информации издания, писатель скончался вечером 30 апреля в своем доме в Бруклине. Причиной смерти стали осложнения после рака легких.

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Пол Остер родился 3 февраля 1947 в Ньюарке. Его первая книга «Стеклянный город», вышла в 1985 году и впоследствии стала первой частью «Нью-йоркской трилогии». Всего он написал более 30 книг, многие из которых были экранизированы, а за роман «Левиафан» получил французскую литературную премию Медичи. В 2017 году его номинировали на Букеровскую премию за произведение «4321».

Кроме этого, Остер попробовал себя в качестве переводчика, сценариста и режиссера. Он снял такие фильмы как «С унынием на лице», «Где ты, Лулу?» и «Внутренний мир Мартина Фроста».