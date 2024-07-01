Умер первый лауреат Международной букеровской премии Исмаил Кадаре

Первый лауреат Международной букеровской премии Исмаил Кадаре умер в 88 лет

imago stock&people via www.imago/www.imago-images.de
Фото: imago stock&people via www.imago/www.imago-images.de/Global Look Press

Албанский писатель, первый получивший Международную букеровскую премию, Исмаил Кадаре умер на 89-м году жизни. Об этом сообщило издание Le Monde со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Кадаре умер в 8:40 в понедельник, 1 июля, от сердечного приступа. Врачи пытались реанимировать писателя, когда его доставили в больницу в Тиране без признаков жизни. Редактор и издатель Бужар Худри подтвердил его смерть.

Исмаил Кадаре родился 28 января 1936 года. В конце 1950-х годов он учился в Москве в Литературном институте имени А. М. Горького. Книгу с его стихотворениями издавали в СССР. Романы, эссе и стихи писателя перевели более чем на 40 языков, что сделало его самым известным современным писателем на Балканах.

В 2005 году Кадаре стал первым лауреатом Международной Букеровской премии. В октябре 2023-го президент Франции Эммануэль Макрон присвоил ему звание Великого офицера ордена Почетного легиона.

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