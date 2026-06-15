Умер основатель центра музейной педагогики Русского музея Борис Столяров

Основатель центра музейной педагогики Русского музея Борис Столяров скоропостижно скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

«Его карьера — это яркий пример преданности делу всей жизни», — указали в некрологе.

Столяров отдал Русскому музею больше 50 лет, начав экскурсоводом, а в 1990 году возглавив Детский центр. Руководил кафедрой художественного образования и музейной педагогики РГПУ имени Герцена, созданной по его же инициативе. Издал около 100 публикаций по искусствоведению и музейной педагогике. Был лауреатом Государственной премии и заслуженным работником культуры.