Умер оператор российско-украинской версии фильма «Вий» с Алексеем Чадовым

Чешский оператор Владимир Смутны умер в возрасте 82 лет. Режиссер Ян Сверак сообщил об этом сайту Novinky .

Смутны известен как оператор фильма «Коля», удостоенного премии «Оскар» в 1997 году. Из выдающихся работ на его счету также «Раскрашенная птица», «Смерть прекрасного оленя», «Скальпель, пожалуйста», «Темно-синий мир», «Тобрук» и «Босиком по жнивью».

Отечественной публике этот кинематографист известен по сериалу «Комиссар Мегрэ» и российско-украинскому фильму «Вий» с Алексеем Чадовым и Джейсоном Флемингом.

Последние годы Смутны был профессором кино, телевидения и фотоискусства и новых медиа со специализацией в кинематографии в Академии исполнительских искусств. За год до смерти президент Чехии присудил ему Медаль за заслуги.