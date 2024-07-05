Умер обладатель «Золотой маски» Василий Вавилов

На 74-м году жизни скончался заслуженный артист РСФСР и обладатель Национальной театральной премии «Золотая маска» Василий Вавилов. О смерти актера сообщил Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского.

«Администрация, педагогический состав, сотрудники и обучающиеся Института выражают глубокие соболезнования родным и близким Василия Арнольдовича и желают сил перенести невосполнимую потерю», — написала пресс-служба организации.

Причина смерти артиста не уточняется.

Василий Вавилов родился 8 февраля 1951 года. Он окончил Красноярское училище искусств, а после продолжил обучение в Государственной академии театрального искусства (ГИТИС). Актер играл в Свердловской оперетте, работал директором и главным режиссером Железногорского театра оперетты в Красноярском крае и был главным режиссером Красноярской филармонии.

В 1990 году Вавилов получил звание заслуженного артиста РСФСР. Он также стал лауреатом премии «Золотая маска» за поставленный в Железногорске мюзикл «Инкогнито из Петербурга».