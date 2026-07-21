Умер народный художник России Владимир Пименов

Народный художник России Владимир Пименов скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Российской академии художеств.

«Российская и мировая культура понесли тяжелую утрату: 20 июля 2026 года на 86-м году жизни скончался Владимир Сергеевич Пименов — народный художник Российской Федерации, член-корреспондент Российской академии художеств», — рассказали в пресс-службе академии.

Творчество Пименова, по словам представителей академии, было воплощением искреннего и проникновенного рассказа о жизни российской провинции, ее красоте и скромном очаровании. Художник мог увидеть значимое в обыденном.

Владимир Пименов родился в Зарайске, окончил Рязанское художественное училище, а затем продолжил образование на художественном факультете ВГИКа. После окончания ВГИКа художник работал на киностудии «Беларусьфильм» в качестве художника-мультипликатора.