Умер народный артист России Владимир Матвеев

Народный артист России Владимир Матвеев умер в 72 года

Кадр из фильма «Охота на певицу» (2019)/kino-teatr.ru
Фото: Кадр из фильма «Охота на певицу» (2019)/kino-teatr.ru

Народный артист России Владимир Матвеев скончался в возрасте 72 лет. О его смерти сообщил портал 78.ru со ссылкой на супругу актера.

По информации издания, в ночь на 2 июля у артиста остановилось сердце. Жена заявила, что в последнее время Матвеев жаловался на боли в груди.

О месте и дате похорон станет известно позднее.

Владимир Матвеев родился 26 января 1952 года в селе Сладково Тюменской области. В 1974-м он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. В 2001 году за исполнение роли Каренина в спектакле «Каренин. Анна. Вронский» актер удостоился высшей петербургской театральной премии «Золотой софит» в категории «Лучшая мужская роль». Он также снялся в таких сериалах и фильмах, как «Агент особого назначения», «Бандитский Петербург», «Мастер и Маргарита», «Елки 5» и «Чернобыль».

В 1993 году Матвеев получил звание заслуженного артиста России, а в 2008-м — народного артиста России.

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