Умер музыкант и актер Дэвид Сэнборн | 360°

Культура 14 мая 2024, 13:33 Умер музыкант и актер Дэвид Сэнборн Музыкант, актер, обладатель шести премий «Грэмми» Дэвид Сэнборн умер в 78 лет BriganiArt / Bartill via www.imago / Global Look Press

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Не стало продюсера, композитора, актера, телеведущего и музыканта Дэвида Сэнборна. Он скончался от рака на 79-м году жизни, сообщил сайт People.

Биография Сэнборна насчитывает множество наград, включая шесть премий «Грэмми». Артист был одним из самых коммерчески успешных современных саксофонистов. Он играл джаз, блюз, фьюжн и поп-музыку.

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За творческую деятельность у музыканта накопилось свыше двух десятков альбомов. Он работал с большим числом звезд в качестве приглашенного артиста. В частности, Сэнборн сотрудничал со Стиви Уандером, Дэвидом Боуи, Брюсом Спрингстином, Элтоном Джоном, Джеймсом Ластом, Глорией Гейнор, Брайаном Ферри и Эриком Клэптоном.

Сэнборн был композитором в нескольких фильмах «Смертельное оружие». Снимался в таких сериалах, как «Частный детектив Магнум» и «Адвокат».