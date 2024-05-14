Умер музыкант и актер Дэвид Сэнборн | 360°

14 мая 2024, 13:33
Умер музыкант и актер Дэвид Сэнборн
Музыкант, актер, обладатель шести премий «Грэмми» Дэвид Сэнборн умер в 78 лет
Не стало продюсера, композитора, актера, телеведущего и музыканта Дэвида Сэнборна. Он скончался от рака на 79-м году жизни, сообщил сайт People.
Биография Сэнборна насчитывает множество наград, включая шесть премий «Грэмми». Артист был одним из самых коммерчески успешных современных саксофонистов. Он играл джаз, блюз, фьюжн и поп-музыку.
Реклама
За творческую деятельность у музыканта накопилось свыше двух десятков альбомов. Он работал с большим числом звезд в качестве приглашенного артиста. В частности, Сэнборн сотрудничал со Стиви Уандером, Дэвидом Боуи, Брюсом Спрингстином, Элтоном Джоном, Джеймсом Ластом, Глорией Гейнор, Брайаном Ферри и Эриком Клэптоном.
Сэнборн был композитором в нескольких фильмах «Смертельное оружие». Снимался в таких сериалах, как «Частный детектив Магнум» и «Адвокат».
Музыка
Актеры
Онкология
Реклама
Реклама