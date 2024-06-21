Умер музыкант ансамбля «Сябры» Николай Сацура

Участник белорусского ансамбля «Сябры» Николай Сацура умер в 72 года

На 73-м году жизни не стало участника белорусского ансамбля «Сябры», композитора Николая Сацуры. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда» со ссылкой на слова художественного руководителя музыкального коллектива Анатолия Ярмоленко.

«Ушел в мир иной Николай Сацура… Друг, соратник, композитор… Нет слов… Больно… Скорблю…» — заявил он.

Сацура скончался 20 июня. Причины смерти не сообщаются. Дату и место церемонии прощания с музыкантом Ярмоленко не уточнил.

Николай Сацура родился 2 июня 1952 года. С 1974-го с небольшим перерывом он был музыкальным руководителем ансамбля «Сябры», играл на клавишных инструментах и написал более трехсот песен, среди которых «Живая вода», «Сеновал», «Калина». У музыканта остались сын и дочь.

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