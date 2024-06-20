Умер музыкант Александр Дрома

На 77-м году жизни скончался солист группы «Синкопа» Александр Дрома. Об этом сообщили его коллеги на странице музыканта в социальной сети « ВКонтакте ».

Артиста не стало 18 июня. Причины смерти не уточняются. Прощание с музыкантом пройдет 21 июня в траурном зале у Республиканской больницы.

«О Дроме можно говорить бесконечно, его было просто много, где бы он ни был», «Саша неповторим… Очень большая потеря», «Как жаль… светлая память», — написали слушатели в комментариях.

Александр Дрома родился 11 октября 1947 года. Он начинал музыкальную карьеру в Мурманской области, а в 1970-х переехал в Карелию. Был участником многочисленных конкурсов, джазовых и эстрадных фестивалей, шансон-шоу «Фабрика грез».