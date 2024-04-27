Умер лауреат «Золотой пальмовой ветви» Лоран Канте | 360°

Культура 27 апреля 2024, 13:34 Умер лауреат «Золотой пальмовой ветви» Лоран Канте Французский режиссер и актер Лоран Канте умер в 63 года Oscar Gonzalez / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

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На 64-м году жизни умер лауреат «Золотой пальмовой ветви», французский режиссер, сценарист и актер Лоран Канте. Об этом сообщила радиостанция France info со ссылкой на его агента.

По его словам, Канте скончался в четверг, 25 апреля, от болезни, подробности о которой не уточняются. Вплоть до самой смерти он трудился над новым фильмом «Ученик», премьера которого должна была состояться в 2025 году.

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Лоран Канте родился в 1961 году в Мелле в семье школьных учителей. Первую короткометражную картину он выпустил в 1994 году и получил за нее премию Жана Виго. Режиссер стал обладателем «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля в 2008 году за фильм «Класс». Всего на его счету около 70 наград и номинаций.