Умер композитор и баянист Анвар Шарафеев
Композитор и баянист Анвар Шарафеев умер в Татарстане в возрасте 88 лет
Не стало композитора, баяниста и педагога Анвара Шарафеева. Он скончался на 89-м году жизни, сообщили в пресс-службе Минкультуры Татарстана.
Музыкант имел множество наград и званий, включая звания народного артиста Республики Татарстан, заслуженного деятеля искусств Татарской АССР, ветерана труда.
Шарафеев — выпускник Казанской госконсерватории, освоил специальность «Композиция». Свыше 45 лет преподавал игру на фортепиано, баяне, мандолине. На его счету больше 200 авторских песен и романсов, более 50 концертно-инструментальных произведений, детской и хоровой музыки, симфонической музыки.
Композитор стал автором 13 изданных сборников вокальных и инструментальных сочинений.
Церемония прощания с Шарафеевым пройдет 10 июля.