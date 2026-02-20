Умер историк Александр Авдонин, нашедший останки семьи Романовых

Фото: Свердловский областной краеведческий музей им. О. Е. Клера / Telegram

В Екатеринбурге в возрасте 94 лет ушел из жизни выдающийся историк и ученый Александр Авдонин. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного краеведческого музея.

Авдонин был одним из тех, кто первым обнаружил место захоронения останков семьи последнего российского императора Николая II.

«Для Свердловского областного краеведческого музея Александр Николаевич был не только выдающимся ученым, но и близким другом», — подчеркнули в музее.

С 1993 года Авдонин работал старшим научным сотрудником музея. В 2006 году стал первым руководителем отдела истории династии Романовых, который сам и создал. По его инициативе в Музее истории и археологии Урала открыли Зал памяти Романовых. Сегодня экспозиция существует как самостоятельный раздел под названием «Дом Романовых и Урал».

Для многих уральцев имя Александра Авдонина ассоциируется с одной из самых значимых исторических находок. В 1979 году совместно с писателем и сценаристом Гелием Рябовым Авдонин обнаружил место захоронения останков царской семьи. Он хранил тайну 12 лет, а в 1991 году участники поисков основали Екатеринбургский общественный фонд «Обретение».

Память об Александре Авдонине и его значительном вкладе в изучение истории династии Романовых бережно хранят в Свердловском областном краеведческом музее. В экспозиции «Дом Романовых и Урал» есть специальный раздел, посвященный этому выдающемуся человеку.