Умер художник Анатолий Заславский
Художник Заславский умер после продолжительной болезни в 86 лет
В Санкт-Петербурге 15 июля умер известный художник Анатолий Заславский. Причиной стала продолжительная болезнь, сообщил городской союз художников на странице во «ВКонтакте».
О времени и месте прощания с Заславским сообщат позднее.
«Его уход — невосполнимая потеря для художественного сообщества Петербурга. Вечная память Мастеру», — отметили в союзе.
В окружении художника ТАСС уточнили, что причиной смерти стало онкологическое заболевание.
«Анатолий Савельевич долго болел раком. Постепенно угасал, но до последнего работал и писал картины», — отметил собеседник агентства.
С 1977 года Заславский был членом секции монументального искусства Санкт-Петербургского союза художников. Произведения мастера хранят в собраниях Музея истории Санкт-Петербурга, Русского музея, Музея театрального и музыкального искусства, музеях Мурманска, Казани, Астрахани, Хабаровска, Петрозаводска, Перми и в частных коллекциях.