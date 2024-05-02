Умер гитарист Дуэйн Эдди | 360°

Культура 02 мая 2024, 17:05 Умер гитарист Дуэйн Эдди Американский гитарист Дуэйн Эдди умер спустя три дня после своего 86-летия Freepik

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Не стало американского гитариста Дуэйна Эдди. Он скончался 30 апреля в Соединенных Штатах, через три дня после своего 86-го дня рождения, сообщил CNN.

По данным издания, причиной смерти музыканта стало онкологическое заболевание.

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Дуэйн Эдди родом из Корнинга, штат Нью-Йорк. В подростковом возрасте вместе с семьей перебрался в Аризону. Интерес к музыке он проявлял с детства — в пять лет, начал играть на гитаре. В школьные годы вместе с приятелем создал дуэт Jimmy and Duane.

В 50-х годах записал свой первый трек Movin' n' Groovin. В дальнейшем Эдди стал одним из самых высокооплачиваемых инструментальных музыкантов. Его называли пионером гитарного «твэнга» и главным в 1950-х годах популяризатором электрического гитарного звука.