Умер гендиректор арт-центра «Пушкинская, 10» Николай Медведев | 360°

Культура 17 мая 2024, 18:44 Умер гендиректор арт-центра «Пушкинская, 10» Николай Медведев Гендиректор арт-центра «Пушкинская, 10» Николай Медведев умер в возрасте 70 лет Freepik

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В Санкт-Петербурге не стало одного из создателей арт-центра «Пушкинская, 10» Николая Медведева. Он скончался на 71-м году жизни, сообщило издание «Фонтанка».

Медведев был патологоанатомом, кандидатом медицинских наук и многолетним гендиректором арт-центра «Пушкинская, 10». Ему удалось вывести компанию из самых сложных ситуаций. В частности, Медведев отстоял право и на существование, и на дом.

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«Художники — художниками, но без Коли бы этот сквот не смог существовать. Арт-центр „Пушкинская, 10“ — его детище, в том числе, Медведев многие вопросы лично решал», — отметил основатель музея «Реалии русского рока» на «Пушкинской, 10» Владимир Рекшан.

Он уточнил, что Медведев занимался экономическими, техническими задачами, а также улаживал проблемы с властью и отключенным электричеством.

«И когда приезжал [мэр Санкт-Петербурга Анатолий] Собчак, его именно Коля встречал, все показывал», — добавил он.