Умер брат Алексея Баталова писатель Михаил Ардов

На 89-м году жизни скончался писатель, публицист и мемуарист Михаил Ардов. Об этом сообщил филолог Николай Подосокорский в телеграм-канале .

Михаил Ардов родился в 1937 году в Москве. Он был сыном писателя Виктора Ардова и братом народного артиста СССР Алексея Баталова.

До 1993 года служил клириком Русской православной церкви, затем перешел в Российскую православную автономную церковь, где получил сан протопресвитера. Долгое время был настоятелем храма святых Царственных Мучеников на Головинском кладбище.

Ардов — автор более десятка книг, среди которых «Мелочи архи… прото… и просто иерейской жизни», «Монография о графомане», «Матушка Надежда», «Записки для подземелья» и другие. С 2020 года он находился в частном пансионате для пожилых людей. Причина смерти не сообщается.

В начале июля ушла из жизни писательница и искусствовед Ирада Берг.