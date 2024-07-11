Умер артист и режиссер Сергей Ерофеев

Не стало артиста и режиссера Владимирского театра кукол Сергея Ерофеева. Он скоропостижно скончался 10 июля на 49-м году жизни, сообщили представители культурного учреждения.

«Это неожиданная, неописуемая, невосполнимая утрата для всех нас», — отметили коллеги артиста.

Ерофеев окончил Нижегородское театральное училище в 1999 году. Затем служил в театре больше 20 лет. За эти годы ему удалось сыграть большое количество ролей. Он совершенстве владел всеми видами кукол.

Режиссерские работы артиста останутся в репертуаре театра на долгие годы.

Церемонию прощания с Ерофеевым проведут на его Родине — в Ново-Чебоксарске.