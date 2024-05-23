Умер актер Владимир Крупин

Ушел из жизни актер Владимир Крупин. О его смерти сообщил ярославский Театр юного зрителя на своей странице в социальной сети « ВКонтакте ».

Актер служил в театре с момента его открытия в 1984 году. Он запомнился ролями в спектаклях «Вечно живые», «Горячее сердце», «На дне», «Остров сокровищ», «Много шума из ничего».

«Мы с теплотой и благодарностью вспоминаем это время. Время, которое нельзя вернуть, но и невозможно забыть. Выражаем искренние соболезнования родным, друзьям и коллегам. Светлая память!» — написала в некрологе пресс-служба ярославского ТЮЗа.

О причинах смерти артиста не сообщается. Прощание с артистом пройдет 24 мая в некрополе Соловьевской больницы.

Владимир Крупин окончил Ярославское театральное училище в 1968 году. Он работал в областных театрах Алма-Аты, Архангельска, Кокчетава и Орла. Артист сыграл несколько эпизодических ролей в кино, в том числе в мини–сериале «Котовский» с актером Владиславом Галкиным.