Умер актер Тристан Саралидзе

Грузинский актер Тристан Саралидзе умер в 68 лет

Фото: Freepik

На 69-м году жизни скончался грузинский актер Тристан Саралидзе, сыгравший роль докладчика на балконе в фильме режиссера Тенгиза Абуладзе «Покаяние». Об этом сообщила пресс-служба грузинского правительства.

Причины смерти не уточняются. Известно, что актер долгое время боролся с тяжелым заболеванием. Месяц назад родственникам даже пришлось опровергать появившуюся в СМИ информацию о смерти артиста.

Свои соболезнования выразил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«Тристан Саралидзе смог завоевать всеобщую любовь благодаря своему таланту и актерскому мастерству. Сочувствую семье, родным и коллегам Тристана Саралидзе», — написал он.

Тристан Саралидзе родился 25 мая 1956 года в селе Ахалдаба Боржомского района Грузинской ССР. С 1978-го он служил в Тбилисском академическом театре имени Шота Руставели. Актер запомнился зрителям по ролям в таких картинах, как «Приказано взять живым», «Покаяние» и «Литовский транзит».

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