Умер актер Сергей Бурлаков

На 56-м году жизни не стало актера Сергея Бурлакова. Об этом сообщила пресс-служба Орловского государственного академического театра имени И. С. Тургенева в социальной сети « ВКонтакте ».

Актер скончался 9 июня. Причина смерти не сообщается. Дата и место прощания с артистом пока неизвестны.

«Он скоропостижно скончался за несколько минут до начала показов режиссерской пушкинской лаборатории», — уточнили в пресс-службе театра.

Сергей Бурлаков родился 19 февраля 1969 года. Он закончил Орловский государственный институт искусств и культуры в 1993-м. Артист работал в Орловском государственном академическом театре имени И. С. Тургенева с 1992 года. Он играл Алексея в спектакле «Игроки», Феропонта — в «Трех сестрах», Айболита — в «Докторе Айболите», Клоуна — в «Каштанке», Гудвина — в «Волшебнике изумрудного города».

Бурлакова называли «голосом Орловской области», так как именно он озвучивал многие ролики про регион.