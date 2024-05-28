Умер актер Николай Коваль

Советский актер и режиссер Николай Коваль умер в Одессе в 80 лет

Фото: Freepik

На 81-м году жизни скончался советский актер и режиссер Николай Коваль. Информация об этом появилась в сообществе выпускников Ярославского государственного театрального института в социальной сети «ВКонтакте».

«Талантливый режиссер и актер, добрый, светлый человек, с неподражаемым чувством юмора. Светлая и добрая память от тех вологжан, которые работали, и общались с ним в начале 80-х», — написали в некрологе коллеги артиста.

Актер скончался 24 мая в Одессе. Причины смерти не уточняются.

Николай Коваль родился 3 сентября 1943 года. С 1965-го он работал в Ярославском театре имени Волкова, а в 1979 году стал главным режиссером Вологодского ТЮЗа. Как актер он сыграл в десятках постановках по пьесам А. Н. Островского, М. Ю. Лермонтова, А. П. Чехова и других.

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