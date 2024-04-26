Умер актер Лешек Старонь | 360°

Культура 26 апреля 2024, 13:27 Умер актер Лешек Старонь Актер, сценарист и режиссер Лешек Старонь умер в 86 лет

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На 87-м году жизни скончался польский актер, сценарист и режиссер Лешек Старонь. О его смерти сообщил портал Filmpolski.pl.

Артист отметил день рождение 10 апреля. Причины смерти не уточняются.

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Лешек Старонь приложил руку к более чем сотне эпизодов сериала «Пансионат „Роза“». Одной из самых известных актерских работ стал польско-французский драматический триллер «Четыре ночи с Анной». Также артист снялся в драме «Оно», взявшей несколько национальных и международных призов. Последнее время он трудился над сериалом «На Вспольной», где был вторым режиссером.