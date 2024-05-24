Умер актер Ян Качер

Актер и режиссер Ян Качер умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщило Чешское информационное агентство .

Причина смерти не уточняется.

Ян Качер родился 3 октября 1936 года. В 1960-м окончил пражскую Академию исполнительских искусств по специальности «режиссура». Он снимался в фильмах по русской и зарубежной классике, таких как «Вешние воды», «Джейн Эйр» и другие. За его плечами было более сотни проектов.

Наибольшее профессиональное признание Качер получил как театральный режиссер. Он ставил спектакли в Национальном театре в Праге. Кроме того, актер работал на телевидении и удостоился медали «За заслуги в области культуры».