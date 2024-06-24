Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Олег Огий

Актер из сериала «Улица разбитых фонарей» Олег Огий умер в 67 лет

Актер кино и телевидения, режиссер и художник Олег Огий умер на 68-м году жизни. Об этом в своем Telegram-канале сообщил его приемный сын, продюсер и телеведущий Александр Малич.

Артиста не стало 21 июня. Причина смерти не уточняется. Отпевание и прощание пройдет 24 июня в церкви Святых Праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге.

Олег Огий родился в 1956 году. Он окончил ЛГИТМиК в 1980-м, после чего начал сниматься в кино. За его плечами работа в более чем 30 проектах, среди которых «Агент национальной безопасности», «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Литейный», «Морские дьяволы».