Умер актер из сказки «Али-Баба и сорок разбойников» Властимил Харапес | 360°

Культура 16 мая 2024, 12:34 Умер актер из сказки «Али-Баба и сорок разбойников» Властимил Харапес Чешский актер из «Али-Бабы и сорока разбойников» Властимил Харапес умер в 77 лет Freepik

Читать 360 в

Не стало чешского танцора, актера, хореографа, режиссера, педагога Властимила Харапеса. Он скончался на 78-м году жизни, сообщил сайт Словацкого национального театра.

В некрологе говорится, что причиной смерти Харапеса стала тяжелая болезнь. Он скончался в пражской больнице 15 мая.

Реклама

Творческий путь Харапеса в кино стартовал в начале 1960-х годов. Он исполнил роль Касима в музыкальной сказке режиссера Заала Какабадзе «Али-Баба и сорок разбойников». Актер принимал участие в съемках картин «Как исправить папу», «Как вырвать зуб у кита» и других.

Представители Словацкого национального театра написали в некрологе, что запомнят Харапеса как харизматичного артиста, расчетливого, блестящего, чрезвычайно приятного человека с привлекательной озорной улыбкой.