Умер актер из фильма «Смертельное оружие» Алан Скарф

Актер из фильма «Смертельное оружие» Алан Скарф умер в 77 лет

Фото: Freepik

На 78-м году жизни скончался британско-канадский актер Алан Скарф. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter со ссылкой на семью артиста.

Скарф скончался 28 апреля в своем доме в Лонгее, Квебек, однако о его смерти стало известно только сейчас. Причиной стал рак толстой кишки.

Алан Скарф родился в Англии и вырос в Ванкувере. Он выступал в театрах Европы, США и Канады и в 1988 году добрался до Бродвея. Параллельно артист начал сниматься в фильмах. Получил известность благодаря ролям в картинах «Двойной удар» и «Смертельное оружие 3».

Артист был дважды женат. У него остался сын, актер Джонатан Скарф, и дочь, композитор Тосия Скарф.

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