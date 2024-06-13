Умер актер из фильма «Парфюмер» Ферми Рейчак

Испанский актер из фильма «Парфюмер» Ферми Рейчак умер в 77 лет

Фото: Freepik

На 78-м году жизни не стало испанского актера Ферми Рейчака. О его смерти сообщило издание La Vanguardia.

Артист скончался в среду, 12 июня. Причины смерти не уточняются.

Ферми Рейчак родился 21 августа 1946 года. Он сделал долгую карьеру в театре, кино и на телевидении. В 1972-м артист основал труппу Comediants, а позже — театр Lliure в Барселоне.

Рейчак дебютировал на экране в 1976 году. Его самой известной работой стала роль в фильме «Парфюмер. История одного убийцы». В 2022 году Каталонская киноакадемия назначила его почетным членом за вклад в обновление кинематографического языка Каталонии.

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