Умер актер из фильма «Курьер на Восток» Валерий Музыка

Актер театра и кино Валерий Музыка умер в возрасте 76 лет

В ЛНР не стало советского, украинского и российского актера и режиссера Валерия Музыки. Он скончался на 77-м году жизни, сообщили в пресс-службе Луганского академического русского драмтеатра имени Павла Луспекаева.

«Сегодня мы прощаемся с талантливым актером Валерием Андреевичем Музыкой, чье имя навсегда останется в сердцах поклонников и коллег. Его уход оставляет огромную пустоту в мире театра», — написали коллеги артиста.

Причины смерти не уточняются. Церемония прощания с актером состоится 30 мая в 11:00 в Луганском академическом русском драматическом театре.

Валерий Музыка стал выпускником Государственного института театрального искусства имени Луначарского в 1972 году. В 1966-м начал карьеру во Владивостокском краевом театре драмы. Спустя три года начал служить во Львовском музыкально-драматическом театре.

С 1972 по 2006 год Музыка играл в Луганском областном русском драмтеатре. Он учил студентов режиссерскому мастерству на кафедре теле- и киноискусства Луганского госинститута культуры и искусств. В 1988 году получил звание Заслуженного артиста Украинской ССР.

Музыка снялся в таких фильмах, как «Делись огнем», «Курьер на Восток» и «До последней минуты». На сцене он запомнился благодаря спектаклям «Молодая гвардия», «Гибель поэта» и «Царь Федор Иоанович».