Умер актер из фильма «Кин-дза-дза!» Валерий Фролов

Не стало актера Валерия Фролова, известного по фильмам «Кин-дза-дза!» и «Следствие ведут ЗнаТоКи». Ему было 76 лет, сообщил сайт kino-teatr.ru .

По данным портала, артист скончался 7 мая, но информация об этом появилась только сейчас. О причинах смерти пока ничего не известно.

Валерий Фролов родом из города Шахты. Когда ему исполнилось пять лет, родители перевезли сына в Ростов-на-Дону. Его творческий путь начался еще в первом классе с роли чеховского Ваньки Жукова. После окончания ГИТИСа в 1972 году он служил в Ногинском областном театре, Московском областном театре имени Островского, Театре-студии «Драматург».

Фролов дебютировал на экране в 1977 году в фильме-спектакле «Любовь Яровая». На счету артиста более двух десятков фильмов и сериалов, включая «Следствие ведут ЗнаТоКи», «Кин-дза-дза» и «Букет фиалок».