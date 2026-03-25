Умер актер и сценарист Тихон Котрелев

Актер Тихон Котрелев скончался на 50-м году жизни. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на окружение артиста.

Сын артиста Петр написал в соцсетях, что отец долго болел, но не привел никаких подробностей. О дате и месте прощания и похорон сообщат дополнительно.

По информации источника 360.ru, несколькими днями ранее к Котрелеву приезжала сестра, обеспокоенная, что ее брат три дня не выходит на связь.

Котрелев сыграл эпизодические роли в сериалах «Петр Лещенко. Все, что было…», «Тихий Дон» и «Маргарита Назарова». Несколько лет выходил на сцену Студии театрального искусства под руководством Сергея Женовача.