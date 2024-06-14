Умер актер французских эротических фильмов Жак Инсермини

Актер и каскадер Жак Инсермини умер на 97-м году жизни. Информация об этом появилась на сайте похоронного агентства Roc Eclerc .

«С глубокой скорбью сообщаем вам о смерти Жака Инсермини 6 июня 2024 года в Париже», — говорится в сообщении.

Причина смерти не уточняется. Кремация артиста прошла утром 14 июня.

Жак Инсермини родился 24 октября 1927 года в Париже. Он участвовал в соревнованиях по мотогонкам и тяжелой атлетике и несколько раз выигрывал чемпионаты страны.

В конце 1960-х Инсермини начал актерскую карьеру с небольших ролей в театре и в малобюджетных коммерческих фильмах. Он запомнился своим появлением в классических эротических лентах 1970-1980-х годов. Отойдя от спорта и кино, артист занялся коневодством.