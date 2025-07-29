Уменьшенная копия исторического судна появилась в нижегородской Ветлуге

На набережной нижегородского города Ветлуга установили арт-объект — копию исторического судна «беляна». Событие приурочили к 247-летию поселения, сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на данные районной администрации.

«Беляна» — это традиционный деревянный корабль, который использовали в XIX — начале XX века для сплава леса по Волге и Каме.

Глава Ветлужского округа Сергей Лавренов выступил инициатором проекта. Мастер производственного обучения Ветлужского лесоагротехнического техникума Сергей Мельников помог воплотить идею в жизнь. По его словам, создание копии заняло почти год.