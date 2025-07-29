Уменьшенная копия исторического судна появилась в нижегородской Ветлуге

На набережной нижегородского города Ветлуга установили арт-объект — копию исторического судна «беляна». Событие приурочили к 247-летию поселения, сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на данные районной администрации.
«Беляна» — это традиционный деревянный корабль, который использовали в XIX — начале XX века для сплава леса по Волге и Каме.
Глава Ветлужского округа Сергей Лавренов выступил инициатором проекта. Мастер производственного обучения Ветлужского лесоагротехнического техникума Сергей Мельников помог воплотить идею в жизнь. По его словам, создание копии заняло почти год.
Солистка из Красногорска вышла в финал всероссийского песенного конкурса
Концерт «100 минут с киномузыкой» прошел в библиотеке Красногорска
ФСБ показала агента СБУ, планировавшего убийство военного в Ростове-на-Дону
Пострадавших при взрыве в ИК в Волгограде доставили в больницу
Конкурс народной культуры прошел в детском лагере в Красногорске
Совещание по вопросам водоснабжения прошло в Павловском Посаде
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте