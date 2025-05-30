Уличный художник Бэнкси продемонстрировал новый рисунок

На снимке запечатлен рисунок маяка с надписью «Я хочу быть тем, что вы видите во мне». Изображение находится рядом с дорожным столбом, создавая впечатление, что является тенью от него.

Город, в котором появилось это изображение, Бэнкси сохранил в секрете. В Сети предположили, что работа находится в Марселе.

Ранее вандалы испортили мурал Бэнкси в Лондоне — они облили работу белой краской. Известный художник нарисовал на стене человека с водонапорным шлангом на фоне старого вишневого дерева. Мурал просуществовал всего два дня.

В феврале Бэнкси сделал в Лондоне рисунок дрона на знаке «Стоп». Это творение тоже исчезло — его похитили несколько темнокожих мужчин.