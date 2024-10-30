Уличная фотовыставка о Нижнем Новгороде открылась в Москве

В Москве открылась выставка фотографий, посвященная Нижнему Новгороду. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».
Ознакомиться с работами можно в парке культуры и отдыха «Ходынское поле». Всего там представлено 32 фотографии, на которых запечатлены моменты мероприятий, которые проходили в рамках фестиваля «Культурная столица-2024».
Работы с изображениями больших выставочных проектов, театральных премьер, фестивалей, исторических реконструкций и викторин, спортивных игр и соревнований расположили в хронологическом порядке.
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