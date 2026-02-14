Украина пыталась повторно сорвать зарубежные концерты российского musicAeterna

Выступления проекта musicAeterna под управлением дирижера Теодора Курентзиса и российской балерины Светланы Захаровой в Италии оказались под угрозой срыва. Посольство Украины на странице Facebook* потребовало отменить их по политическим мотивам.

MusicAeterna в феврале выступил в Брешии и Модене, ближайший концерт запланирован во Флоренции в театре Teatro del Maggio Musicale. Дипломаты призвали отменить его из-за российского гражданства маэстро.

«Мы глубоко обеспокоены новостью о предстоящих концертах Теодора Курентзиса в Италии», — заявили представители дипведомства.

Посольство возмутило также выступление российской балеринs в Риме. Захарова выйдет на сцену Auditorium Parco della Musica в марте. Пока дипломатам не удалось добиться отмены концерта — они не получили ответа от организаторов.

Зарубежные выступления Курентзиса уже отменяли в 2022 и 2024 годах из-за ситуации на Украине. Он родился в Афинах, в 2014 году получил гражданство России и руководил Пермским оперным театром. Маэстро создал проект musicAeterna, объединивший оркестр, хор и танцоров, во время работы в Новосибирске.

