Ученые РГО и ПГНИУ отправятся на изучение затерянного озера в Пермском крае

Совместная экспедиция ученых Русского географического общества (РГО) и Пермского университета (ПГНИУ) стартует 21 июля в Пермском крае. Об этом сообщило Ura.ru.

Исследователи отправятся к Чусовскому озеру, которое затеряно в уральской тайге.

«Озеро было плотно освоено людьми еще начиная с каменного века. На дне могут быть какие-то плавсредства: лодки и тому подобное», — рассказал руководитель похода Григорий Головчанский.

Специалисты планируют добраться до места по рекам Колва и Вишерка. Одна группа будет изучать дно водоема с помощью георадара и гидролокатора, другая — искать следы сухопутного волока.

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