Участники фестиваля уличного дизайна украсят города ЯНАО новыми муралами

Фасады домов в восьми городах Ямало-Ненецкого автономного округа украсят 24 новых мурала. Их создадут участники IV регионального фестиваля уличного дизайна YAM (ural)AL. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные регионального правительства.

«В этом году конкурсные работы будут выполнены в трех номинациях: „Год героев“, „Родной Ямал“ и „Семья“», — отметили представители администрации.

Участие в создании арт-объектов примут мастера из ЯНАО, Санкт-Петербурга, Челябинска и Екатеринбурга. Марулы разместят в Салехарде, Лабытнанги, Новом Уренгое, Ноябрьске, Муравленко, Губкинском, Надыме и Тарко-Сале. Победителей определят члены специальной комиссии, добавил RT.